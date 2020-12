Leipzig

Das deutsche Fernsehen bietet einen Pfuhl an Möglichkeiten, etwas zu vermissen. Sind es Spannung, Spaß und was zum Spielen? Michael Kessler vermisst Glaubwürdigkeit und sieht den Untergang der Abendunterhaltung. Kessler ist Komiker, und er meint es ernst. „Vielleicht wenden sich viele Menschen vom Fernsehen ab, weil inzwischen so viel gefakt wird, weil falsche Emotionen produziert werden, falsche Tränen und inszenierte Dramen“, sagte er der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Nun ist es so, dass echte Tränen fließen können über absurde Sendezeiten für Sehenswertes oder Haltungsschäden bei Polit-Talkshows, doch Kessler spricht über den Kostüm-Knaller „The Masked Singer“.

Anzeige

Erdmännchen-Lüge

Dies ist eine ProSieben-Show, in der Prominente zur Unkenntlichkeit verkleidet in ein Mikrofon intonieren, bis einer gewinnt. Beim letzten Mal stand Veronica Ferres als Biene auf der Bühne. Vielleicht auch umgekehrt.

Eine Katze ist ebenfalls aufgetreten und hat sich als Vicky Leandros herausgestellt, während die echte „Katze“, Daniela Katzenberger nämlich, als Erdmännchenweibchen überraschte. Da leide „die Glaubwürdigkeit des Fernsehens im Ganzen“, sagt Kessler, der 2017 übrigens in der KiKa-Serie „Ein Fall für die Erdmännchen“ gewirkt hat.

Die Unwahrhaftigkeit singender Masken „zieht uns allen den Boden unter den Füßen weg. Die Leute glauben uns sonst auch dort nicht mehr, wo nicht gelogen wird“, glaubt Kessler. Das stimmt. Darum sollten TV-Konsumenten versuchen, die Augen offenzuhalten und umgehend stutzig werden, wenn Marietta Slomka und Ingo Zamperoni als Erdmännchen moderieren.

Von Janina Fleischer