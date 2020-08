Leipzig

Wer in der Ferienzeit den Briefkasten der Nachbarn zu beaufsichtigen hatte, dem ist es aufgefallen: Auch die anderen bekommen keine Briefe. Höchstens von Versicherungen, Ämtern, Versandhäusern. Aber das sind ja gar keine Briefe, das sind Umschläge.

Am 1. September wird nicht nur der Tag des Friedens – oder auch Antikriegstag – gefeiert, sondern der Welttag des Briefeschreibens. Das passt sogar zusammen, nämlich insofern, dass Mahatma Gandhi im Juli 1939 einen Brief an Adolf Hitler schrieb mit der Bitte, keinen Krieg anzuzetteln. Am 1. September war das Makulatur.

Wenn das Gespräch versiegt

Es ist Gewalt, die die Welt einreißt, und es sind selten Briefe, die sie verändern. Als intellektuell-emotionale Bereicherung haben sie in all die berühmten Briefwechsel Eingang gefunden, die in Bücherregalen auf Leser warten. Ein Schicksal, dem das Hin-und her-Geschreibe unserer Zeit entgeht.

Mal ganz entspannt mit einem Glas Rotwein in der Hand und Wolldecke über den Knien einen historischen WhatsApp-Wechsel lesen? Eher nicht. Dabei wird, was via Tastatur aus dem Kopf ins Smartphone fällt, „schreiben“ genannt oder, noch besser: „texten“. Dass dabei dennoch Bleibendes entsteht, sehen Datenschützer gar nicht gern; einen Brief konnte man wenigstens verbrennen.

Aber es gibt ihn ja noch. Er lebt wieder auf und damit fort in einer seiner wirksamsten Formen: Als „offener Brief“. Das spart Porto und erblickt das Licht der Öffentlichkeit so schnell wie eine Online-Petition. Wie ein Liebesbrief gibt der offene Brief Gefühlen Raum und setzt da ein, wo das Gespräch versiegt. Nur dem Frieden dient er nie.

Von Janina Fleischer