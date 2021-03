Leipzig

Wissen Sie, was Sie vor einem Jahr getan haben? Es war die Zeit zwischen den ersten nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Deutschland und dem ersten der Lockdowns. Am 2. März 2020 hatte das Virus offiziell Sachsen erreicht, kurz nach dem Ausbruch der Hamsterkäufe.

Ein Jahr ist das Maß nicht aller Dinge, aber sein Rhythmus schlägt Pflöcke ein. Neben Silvester als fetteste Markierung reihen sich Geburtstage, Hochzeitstage, Ostern ... Ist ein Jahr rum, geht’s wieder zum Urlaub ans Meer, gewinnt Bayern die Meisterschaft, gibt’s beim Zahnarzt einen Stempel ins Bonusheft. Manchmal erlaubt die Jahresfrist, dass ein Schmerz verblasst.

Neue Wörter der Verachtung

Seit einem Jahr funktioniert das nicht mehr. Corona gibt den Takt vor, die gewohnten Linien sind überlagert vom Ungenauen, und „Maßnahmen“ wurden zum Maß des Dingens. Die Zeit hat gereicht, Künstler an den Rand ihrer Existenz zu ignorieren und mit als Fürsorge getarntem Aktionismus, auch Demütigungen, freien Geist stillzulegen.

Im April jährt sich Jens Spahns Eingeständnis: „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.“ Inzwischen wirkt das wie ein Freifahrtschein. Und heute in einem Jahr? Spielt das Leben in grünen und roten Zonen, und als Passierschein dient der Impfpass? Werden weitere Krisenwörter wie „Verweilverbot“ und „Öffnungsrausch“ der Verachtung näher stehen als der Achtung?

Kein weiteres Jahr darf dahinschwinden ohne gemeinsames und freies Nachdenken, wie wir leben wollen. Es gibt auch einen Weg, auf dem das Maß das Ziel ist.

Von Janina Fleischer