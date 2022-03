Leipzig

Eigentlich treten „Zeichen und Wunder“ gemeinsam auf. Angesichts des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt, dominieren die Zeichen. Die Marktkirche in Hannover baut das „Reformationsfenster“ des Künstlers Markus Lüpertz „bis auf Weiteres“ nicht ein. Weil Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) es gestiftet hat. Auch in der Kunst gilt: Sag, zu wem du stehst.

Das nie differenzierende Abfordern von Abgrenzungen führt zu jenem „Bekenntniszwang“, den Kulturrats-Chef Olaf Zimmermann im Widerspruch zu „unseren demokratischen Grundwerten“ sieht. Künstler und Kulturverwalter sind auf eine neue Weise gefordert, aus dem Schatten dieses Krieges ins Licht der Moral zu treten – und sie stehen verschieden glücklich dort herum.

„Nicht Puschkin ist das Problem, sondern Putin“

„Werft nicht alle in einen Topf“, sagt Daniel Barenboim, der am Sonntag in der Berliner Staatsoper Unter den Linden ein „Konzert für Frieden“ dirigiert. Das Berliner Ensemble holt Bert Brechts Theatervorhang aus den 50ern aus dem Fundus: mit Picassos Friedenstaube. Hier zeigt sich, wer etwas über kulturelles Erbe weiß und dabei Zukunft auch kulturell im Blick hat. Oder wie der deutsch-türkische Publizist Deniz Yücel, Präsident des PEN-Zentrums Deutschland, dem Sender DLF Kultur gesagt hat: „Nicht Puschkin ist das Problem, sondern Putin.“

Im Bestseller „Miss Merkel – Mord auf dem Friedhof“ des Autors David Safier spielt ein Mops eine Rolle. Er wird nun umgetauft, denn er heißt Putin. Und das macht Miss Merkel zur Putin-Freundin. Auf welchen Namen der Mops hören soll, steht noch nicht fest. Kein Wunder, denn das hängt von der Weltlage ab. Puschkin wäre eine gute Wahl.

Von Janina Fleischer