Leipzig

Noch nie haben Menschen so viel Zeit gemeinsam verbracht wie in den Monaten des Lockdowns. Manche miteinander, andere in der gleichen Wohnung. Wir wissen von Familien, die von Zimmer zu Zimmer geskypt haben. Das war quarantänebedingt. Und schon sind ein paar neue Wörter gefallen, wie sie Jahr für Jahr die mehr oder weniger deutsche Sprache mehr oder weniger bereichern. Der Duden hat es sich zur Angewohnheit gemacht, sie seinem Wortschatz hinzuzufügen. Zunächst online, denn erweiterte Druckauflagen gibt es nur alle paar Jahre.

Zu den mehr als 500 Neuzugängen 2021 gehören „boostern“, „Long Covid“ und „Piks“. Etwa ein Fünftel der Begriffe haben einen Bezug zur Corona-Pandemie. Das ist nachvollziehbar, denn für das, was unvorstellbar schien, gab es auch keine Worte. Weder die korrekten noch die notwendigen noch die der fortschreitenden Infantilisierung.

Woher kommt jetzt das „Rudelsingen“?

Neben aufkommender laienmedizinischer Korrektheit hat sich die politische behaupten können. Vor allem unter Zuhilfenahme neuer Buchstabenkombinationen. Nun ist das „N-Wort“ im Online-Wörterbuch zu finden. Und schon verstehen wir uns.

Im Duden schlagen Menschen weniger zur geistigen Erbauung nach (obwohl das ganz wunderbar möglich ist), sondern um sich einer korrekten Rechtschreibung zu versichern. Als würde die beim „Whatsappen“ eine Rolle spielen. Wie das „Rudelsingen“ in diesen Zeiten reüssieren konnte, bleibt ein Geheimnis. Folgerichtig hingegen tritt die „On-off-Beziehung“ ihren Siegeszug an: eine Liebesbeziehung mit häufigen Trennungsphasen. Vor allem im Lockdown.

Von Janina Fleischer