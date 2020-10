Leipzig

Wer erinnert sich nicht gern an den 15. Juni 2019. An jenem Tag wurden elektrisch betriebene Tretroller auf Deutschlands Straßen zugelassen. Wobei der Segen weniger in der Legalisierung des Spielzeugs lag, als in dem Umstand, dass dies ein Aufreger war, der das Land in Atem hielt.

Wie überschaubar die Welt doch schien. Vom Rocker-Stammtisch bis zu den Unfall-Chirurgen fächerte sich das Meinungsspektrum damals auf zwischen „absolut lächerlich“ und „hochgradig gefährlich“. Das allerdings ist so geblieben.

Anzeige

Kontrollverlust

Irgendwann gehörten die Dinger einfach dazu, und während es längst gilt, sich eine andere Heimsuchung vom Hals zu schaffen, meldet die Landespolizeiinspektion Erfurt, im Stadtgebiet „mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss und berauschenden Mitteln auf Mietrollern“ festgestellt zu haben.

Ob die Delinquenten dabei Mund-Nasen-Schutz trugen, lässt die Polizei unerwähnt, was auf Kontrollverluste auf Grund gewisser Unübersichtlichkeiten bei Relevanzkriterien schließen lässt.

Einsam und gelüftet

Das führt zum Lobenswerten an diesen Vorfällen. Denn die in Erfurt aufgegriffenen Einzel-Personen machen alles richtig. Statt sich mit 50 bis 500 Gleichgesinnten in einer Kneipe oder bei der Silberhochzeit von Onkel Walter in den Armen zu liegen, andere durch Gesang zu gefährden oder gar den Nahverkehr unsicher zu machen, rollen sie einsam und gut durchgelüftet durch die Erfurter Nacht.

Gerade angesichts der bald anbrechenden Sperrstunde sollte dieses Modell Schule machen. Vorausgesetzt es befinden sich auf einem Roller nicht mehr als zehn Personen aus zwei Haushalten.

Von Janina Fleischer