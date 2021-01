Leipzig

Wer in diesen Tagen nach 22 Uhr einen Blick auf die Welt wirft, muss das Fenster nicht öffnen, um zu wissen, dass sie so still ist wie dunkel und leer. So etwas haben bisher, und selbst das ist schon eine Weile her, nur Fernsehfilme geschafft, die daraufhin Straßenfeger genannt wurden. Die „Schwarzwaldklinik“ gehörte dazu, auch Fußball-Weltmeisterschaften wären ein gutes Beispiel, stünden die Fernsehgeräte dabei nicht inzwischen auf der Straße.

„ Sex and the City“ war eine TV-Serie, die das Zeug dazu hatte. Zwar wurden nach deren Ende (2004) noch „ Sex and the City – Der Film“ (2008) und „ Sex and the City 2“ (2010) gedreht, eine Wiederaufnahme der Serie in Hoffnung auf eine Fortsetzung des Erfolgs aber blieb aus. Was überraschend konsequent erschien.

Leben und Freundschaft

Nun doch. Zwischen den aktuellen RKI-Zahlen und Wintereinbruchssuperlativen aus Spanien kam es am Montagmorgen in den Radionachrichten: „ Sex and the City“ wird neu aufgelegt. Da rutscht einem vor Überraschung die Wimpernzange aus der Hand, bevor der Gedanke sich formt: Wie alt sind die eigentlich inzwischen?

Man selbst altert ja im Moment nur in die Breite. Die Protagonistinnen Carrie, Charlotte und Miranda (Samantha ist nicht dabei) befinden sich, so heißt es in der Mitteilung des Streamingdienstes HBO Max, auf einer Reise „von der komplizierten Realität von Leben und Freundschaften in ihren Dreißigern“ zu der „noch komplizierteren Realität“ ab 50. Wobei manches auch unkomplizierter wird. Um die Serie nicht nur „And the City“ nennen zu müssen, wird sie einfach so umbenannt: „And Just Like That“. So einfach.

Von Janina Fleischer