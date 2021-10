Leipzig

Wie immer, wenn es um Probleme mit dem Fortschritt geht, gibt es eine ganz einfach Erklärung. „Konfigurationsänderungen an den Backbone-Routern“ haben zum Wochenbeginn Facebook ausgeknockt. So zumindest erklärt es der Konzern selbst, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehören, weshalb der Montagabend damit in die Weltgeschichte eingegangen ist, dass er aus ihr gestrichen werden kann.

Analog zur Frage „Wo warst Du als ...“ (die Mauer fiel, Lady Diana starb, die Welt unterging usw.) heißt es ab sofort: „Was hast Du gemacht, als Facebook kaputt war?“ Twitter zum Beispiel hat alle neuen Nutzer mit einem unterspielten „hello literally everyone“ begrüßt, also „buchstäblich alle“, was WhatsApp mit einem schmallippig wirkenden „hello!“ quittierte. Auf Twitter natürlich. Der eigene Dienst ging ja nicht.

Von Mensch zu Mensch

Zu den dramatischen Folgen für von der Außenwelt abgeschnittene Smartphone-Besitzer gehörten Verlusterfahrungen, gegen die der Lockdown eine Massenveranstaltung war. Spott, Häme und historische Fotografien von sogenannten Festnetztelefonen ließen nicht auf sich warten. Vereinzelt soll es zu kommunikativen Aktionen von Mensch zu Mensch gekommen sein.

Doch all das ist kein Spaß, denn es zeigt, wie es weitergeht. Was Facebook passiert, kann allen widerfahren, die smart gesteuert sind: Kühlschrank, Saugroboter, Heizung. Wer den Impfnachweis nur elektronisch bei sich trägt, wird dann vom Leben ausgeschlossen, was im erloschenen Pulszähler am Handgelenk Entsprechung findet. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Router oder Konfigurator.

Von Janina Fleischer