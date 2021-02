Leipzig

Keinen Alkohol zu trinken fällt, so hört man es von Leuten, die sich damit auskennen, leichter, wenn man gerade zu viel davon hatte. Im Ausruf „Nie wieder Schnaps!“ ist stets ein Rest davon zu riechen. So bereitet auch der Fasten-Auftakt weniger Probleme, ist ihm Karneval vorausgegangen oder das Tagesmenü in der Osteria da Gemma in Roddino im Piemont, wo sie sogar Gerard Depardieu sattbekommen. Auch die Aussicht dort vom Dach der ... wir schweifen ab.

In Zeiten wie diesen liegt die Frage nahe, worauf in der demnächst anbrechenden Fastenzeit eigentlich noch verzichtet werden soll – neben Sozialkontakt, Urlaubsreisen, Kultur. Sollen dann auch Liefer-Pizza und die letzten Flaschen Gavi, soll das letzte bisschen Freude am Leben verboten sein?

Falsch verstanden

Ein sich hartnäckig haltendes Missverständnis. Beim Fasten geht es nämlich gar nicht um Verlust, sondern um Gewinn. Da ist das Glas nie halbleer, sondern immer halbvoll. Wenngleich mit Wasser. „Es bedeutet vor allem, kleine Fluchten und große Freiheiten für sich zu entdecken.“ Das sagt Susanne Breit-Keßler als Kuratoriumsvorsitzende der evangelischen Fasten-Initiative. Deren Motto diesmal: „Spielraum – Sieben Wochen ohne Blockaden“.

Klingt nach sieben Wochen Nackenmassage, meint aber, „Begrenzungen im Denken und Handeln hinter sich zu lassen“. Und mit Blockaden im Denken verhält es sich wie mit dem Alkohol: Das Weglassen fällt um so leichter, je stärker das Begrenzen zuvor zugelassen wurde. Es könnte also klappen, mitten in der Pandemie aufs Beschränken zu verzichten.

Von Janina Fleischer