Glosse: Fürs "beste Wissen und Gewissen" gehören 5 Euro ins Phrasenschwein

Sie Sie bilden ein glückliches Paar,wirken wie Zwillinge, sind aber Wahlverwandtschaft. Sie treten gern zusammen auf, erdrücken einander jedoch bei erstbester Gelegenheit: Wissen & Gewissen. Bei jedem Antritt dieses Dream-Teams steckt die Niederlage schon mit drin. Denn wer beteuert, „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt zu haben, sagt gleichzeitig, dass er zwar sein Bestes gab, das aber nicht unbedingt zum Besten aller gewesen sein muss. Ein gutes Gewissen kann man haben, ein besseres kaufen, das beste behaupten.

Es gab eine Zeit, da wurden mit diesem Schwur Rücktritte eingeleitet. Heute ist es ein langes Stolpern, meist über Dissertationen. Den Arbeiten stellen „Plagiatsforscher“ nach, die sich weder für das Thema interessieren noch für den Stand der Wissenschaft, sondern für die Köpfe unter den Doktorhüten, die ihrerseits erst dann interessant werden, wenn sie ein Amt bekleiden.

„Vernunft und Augenmaß“ sind „alternativlos“

Nun haben sie CSU-Generalsekretär Martin Huber vor der Flinte, in dessen Dissertation es Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe geben soll und der nun zu sagen gezwungen ist: „Meine Doktorarbeit wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.“

Was bedeutet das? Die Vorwürfe können stimmen, müssen aber nicht falsch sein? Es ist das Floskel gewordene Ehrenwort, den ebenfalls inflationierenden „Vernunft und Augenmaß“ nicht unähnlich, vom „vollsten Vertrauen“ ganz zu schweigen. Für diese verschwisterten Phrasen braucht niemand eine Quellenangabe, bewusstes Nichtssagen kann als Allgemeingut gelten. Bestes Wissen und Gewissen sind also was? Alternativlos. Auch das ist ein alter Hut.

Von Janina Fleischer