Leipzig

Abends halb zehn in Deutschland: Es ist dunkler als kalt, und noch schmelzen die Eiswürfel im Gin schneller als die Polkappen. „3G?“, fragt der Kellner und bringt dann drei Gläser. Galgenhumor. Hierzulande wird nicht nur beim G-Punkt Einigung gesucht.

Die Jahre zum Abitur werden mal in G8 gemessen, mal in G9. Auf höchster politischer Ebene treffen sich die Mächtigen zum G7- oder G8-Gipfel, manchmal sogar G20. In Moskau neigt man zu G2, Nordkorea richtet lieber G1 aus. Und wenn Lok-Gewerkschaftsfunktionär Weselsky die Rote Kelle hebt, fährt die Bahn auf Gleis G0.

Giga-GAUfür die Kultur

Die automobile G-Klasse wirbt gespenstisch: „Wer im Gelände keine natürlichen Feinde hat, der will auch auf der Straße den Ton angeben.“ Und Gottes zehn G-bote spielen nur noch vor Gericht eine Rolle. Wer in Sachsen lebt, hat immerhin schon mal von den Heiligen 3 Gönigen gehört. Und als wäre das nicht genug, gommt, Pardon: kommt nun auch noch die Diskussion über 2G oder 3G über eine Gesellschaft, die ohnehin nicht mehr weiß, wo ihr der Geist steht.

Für die Kultur wäre 2G der Giga-GAU. Ginge es um Gesundheit, genügten die Hygienekonzepte. Ginge es um einen „Impfanreiz“, müssten generell erstmal alle Impfstoffvarianten ins Angebot. Mit 2G das Theater füllen zu dürfen, wird das Theater nicht füllen. Zugegeben, das klingt verrückt, aber es ist gar nicht jede und jeder Geimpfte ein Kulturfreund. Und umgekehrt. Auch ist 2G kein Synonym fürs GG – Grundgesetz. Doch erstmal ist Bundestagswahl. In den laut Umfragen derzeit möglichen Koalitionen kann G für Grüne stehen, sogar für gelb. Und immer auch für Gunst der Fügung.

Von Janina Fleischer