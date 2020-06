Leipzig

Wer kennt es nicht: Kaum am Urlaubsort eingetroffen, zerrt man den Bikini aus dem Koffer, um dann festzustellen zu müssen, dass es gar keinen Pool gibt. Weil man diesmal auf dem Balkon Urlaub macht. Oder dass der Bikini nicht mit der Erinnerung übereinstimmt, und zwar von der Größe her.

Ex-Partner haben auf solche Ernüchterungen mit „Selbst Schuld!“ reagiert, Freunde spenden Verständnis, Psychologen beschreiben die Situation mit „Enttäuschung“. Würde ein „Gefühl des Jahres“ gekürt – Enttäuschung läge ganz weit vorn.

Anzeige

Segel-Yacht im Planschbecken

Es verhält sich mit ihr wie mit der Segel-Yacht im Planschbecken: Wind und Wasser sind da – trotzdem kommt man nicht besonders weit. Enttäuschung weckt die Menschen auf aus ihren „für wahr, sicher oder fortschrittlich gehaltenen Vorstellungen“.

Weitere LVZ+ Artikel

So erklärt es die Kunsthalle Osnabrück in der Ankündigung ihrer Ausstellung „Enttäuschung“. Dort findet ab September auch die seltener vorkommende Selbst-Enttäuschung Platz, die in der Logik des Wortes der Selbsttäuschung den Wind aus den Segeln nimmt.

Verpasste Revolutionen

Dass Menschen „entweder von Personen, sozialen Zusammenhängen oder politischen Systemen enttäuscht“ sind, wurde zuletzt als Besorgnis missverstanden, und auch in Osnabrück schlägt man die Brücke von der individuellen Enttäuschung zum „gesamtgesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis“.

Als Beispiel wird ein Problem genannt, das ähnlich dramatisch empfunden werden kann wie die Sache mit dem Bikini: „verpasste Revolutionen“. Wer Enttäuschungen minimieren will, sollte seine Yacht im Pool nicht „Hoffnung nennen – sondern „Titanic“.

Von Janina Fleischer