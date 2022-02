Leipzig

Sabine Postel hat als Schauspielerin schon einiges erlebt. Sie war mit dem „Traumschiff“ in Rio und in Sambia, und seit 2009 spielt sie in der ARD-Serie „Die Kanzlei“ die Rechtsanwältin Isabel von Brede. Für diese Figur hatte sie sich etwas Besonderes einfallen lassen, eine Art Charaktereigenschaft, die sie unverwechselbar macht: einen Putzfimmel. Damit gibt es nun ein Problem. Naheliegend wäre, dass Menschen, die wirklich nicht vom Putztuch lassen können, Beschwerde führen, wenn eine Schauspielerin in kultivierter Aneignung sich über ihr Gebrechen lustig macht.

So ist es nicht. Dabei setzt Postel tatsächlich auf den Effekt der Lustigkeit. Inzwischen allerdings, so hat sie sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur offenbart, wirke der Putzfimmel nicht mehr komisch. Warum? Wegen der Pandemie. „Jetzt läuft ja jeder mit einem Sagrotantuch rum“, sagt die Postelin, und dass Frau von Brede eine „neurotische Macke“ habe, werde nicht mehr deutlich.

Folgen eines Shitstorms

Ist eine Macke keine Macke mehr, nur weil viele Leute sie haben? Dennoch wollen die Serienmenschen einen Shitstorm vermeiden, dessen Folgen ja auch jemand wegputzen müsste. Und Frau von Brede wäre es nicht, denn die Putzfimmeligkeit ihrer Figur wurde „bei den neuen Folgen ein bisschen reduziert“.

Dabei wäre es doch Aufgabe des Unterhaltungsfernsehens, die Zuschauerin genau dort abzuholen, wo das Problem im Staub liegt. Stattdessen geht es nun mit dem Serienspecial „Die Kanzlei – Reif für die Insel“ raus nach Fehmarn. Auch diese Handlung könnte Gefühle verletzen, denn war dort nicht eben erst ein Sturm zu erleben, über den keiner lachen konnte?

Von Janina Fleischer