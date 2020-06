Leipzig

Zu kulturellen Ereignissen gehört es, ab und an die Gefühle zu wechseln. Am besten an der frischen Luft, am allerbesten auf der grünen Wiese. Die kann mitten in der Stadt liegen, so wie im Leipziger Rosental. Dort fühlen sich Jogger, Kinder, Hunde, Vöglein und Mücken wohl – und Klassikfreunde.

An zwei Sommerabenden im Jahr finden Liebhaber der klassischen Grillwurst neben Anhängern eines klassischen Rotweins und Besitzern klassischer Outdoor-Möbel Platz. Was alle zusammenführt, ist klassische Musik. Die kommt von vorn, sofern man beim Andrang Tausender noch mit Sicherheit sagen kann, wo vorn ist.

Horen oder sehen

Hat man es gefunden, sieht man die Musiker des Gewandhausorchesters und, zum Beispiel, den Pianisten Jean-Ives Thibaudet spielen. Man sieht Andris Nelsons dirigieren, Sopranistin Kristine Opolais singen, Streicher glänzen, Blech strahlen und Holz glühen.

Ob man das auch hören kann, hängt vom Gesprächsbedarf der Picknickdeckennachbarn ab. Auf jeden Fall aber sind die „Klassik airleben“-Konzerte ein Höhepunkt im Freiluft-Kalender der Stadt.

Aus Italien ist nicht in Italien

Diesmal nicht. Denn im Park gibt es alles außer Abstand. Aber: „Wir lassen uns das Rosental-Feeling auch in diesem Sommer nicht nehmen“, hat das Gewandhaus versprochen und „Klassik airleben“ am Wochenende wohin gebracht? Zum Publikum. Genauer? „Nach Hause“.

Haben Musiker Rasen gerollt? Stand Nelsons am Grill? Nein, es ist ein Stream der besten Szene der Vorjahre und bleibt den Fans überlassen, für das Feeling zu sorgen. Doch es ist wie mit dem Wein aus Italien, der auf der Piazza in Lucca irgendwie anders schmeckt als zwischen Schrankwand und Kompost.

Von Janina Fleischer