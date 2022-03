Leipzig

Es gibt Wörter, die kann man drehen und wenden, wie man will – sie sind von allen Seiten Kulisse. Es gibt Wörter, die so beladen sind, dass die Zahl der Deutungen die der Buchstaben übersteigt. In beide Schubladen gehört die Zeitenwende. Alle Politiker aller Parteien führen sie im Munde, seitdem Putins Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Diese jüngste Zeitenwende begann mit dem „Aufwachen in einer anderen Welt“, sie wird datiert auf den 24. Februar 2022.

Zwei Tage später, es war ein Samstag, beschloss die Bundesregierung, Waffen zu liefern. „Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Sonntag erhoben sich die Abgeordneten und applaudierten ihrer eigenen Begeisterung über eine deutsche Aufrüstung: 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.

Zurück zum Kalten Krieg

Auch das markiert eine Zeitenwende, sobald darunter die Abkehr von Werten und Prinzipien gemeint ist. Da schwingt gar keine Wertung mit. Und nicht zufällig haben wir es mit einem Modewort zu tun, das sich in die Hoffnung kleidet, Strukturen zu ändern.

Die letzte Zeitenwende in Deutschland, die aber nur halb so genannt wurde, war die Friedliche Revolution. Zum Wende-Begriff gehört der Kurswechsel. „Wir müssen gezwungenermaßen wieder wie im Kalten Krieg denken“, sagt nun Niklas Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. So geht es ewig weiter, von Wende zu Wende. Wer sich umwendet nach der gewendeten Zeit, erkennt in den Kulissen auch das morsche Gerüst.

Von Janina Fleischer