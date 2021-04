Leipzig

Die Welt ist ungerecht. Das wurde deutlich, als im Jahr des Herrn 2001 der „Girls’Day“ ins Leben gerufen wurde. Weil diese Einseitigkeit die Wirklichkeit in Deutschland nicht abbildet, gab es Kritik und bald darauf den „Boys’ Day“. Über den „Girls’ Day“ wird aber mehr gesprochen, weil sich fortschrittlich, ja emanzipatorisch gibt, wer Gleichberechtigung betont. Auch am „Aktionstag zur klischeefreien Berufsorientierung“ ist Geschlechtertrennung Herzenssache.

Dennoch bleibt es kompliziert, und Berufsberaterin Sarah Müller empfiehlt, im Alltag mehr darauf zu achten: „Was haben meine Eltern gelernt oder studiert, und was arbeiten sie heute? Als was arbeitet meine Tante, mein Cousin oder mein Nachbar?“ Wer sich zu Hause umschaut, sieht Mutter in Homeoffice und Homekitchen und Vater in Homeoffice und auf dem Hometrainer.

Dein Hund und Partner

Auch „Girls’ Day“ und „Boys’ Day“ finden nur im Internet statt. Dort können alle direkt durchblättern zum Wikipedia-Eintrag „Gender Pay Gap“, wo sie alles erfahren über „die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes (ohne Sonderzahlungen) der Frauen und Männer im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Männer.“

Natürlich nutzen Firmen die Gelegenheit, Nachwuchs zu rekrutieren, und zwar im Wortsinn, wenn die Bundeswehr sich um Schülerinnen bemüht. Wer nicht am G-Day „eine Seemine unschädlich machen“ oder „mit einem gepanzerten Fahrzeug an einer Verfolgungsjagd teilnehmen“ möchte, kann „einen Hund als Partner haben“. So also bringt man Küchenschlacht und Geschlechterkampf unter einen Hut.

Von Janina Fleischer