Leipzig

Die Rettung der Welt kommt nun auch in die Jahre. Ein Jahrzehnt ist es her, dass Tim Bendzko jenes Lied in die Charts brachte, in dem es heißt: „Muss nur noch kurz die Welt retten/ danach flieg ich zu Dir/ Noch 148 Mails checken/ wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel ...“

Heute würde er den Song nicht mehr so schreiben, sagt Bendzko. Weil er sich weiterentwickelt habe. Die Entwicklung geht so: „Kein Problem, wenn die Welt untergeht/ Weil ich in meiner eigenen leb’“. Zu hören ist das jetzt auf seiner neuen Single „Kein Problem“.

Hofreiter sagt, was Baerbock meint

Die Musik spielt auf dem freien Feld der Ironie, was nichts daran ändert, dass die Welt über kurz oder lang ernsthaft der Rettung bedarf. Gewohnt weitsichtig schuf Gott am achten Tag die Kurzstreckenflüge und am neunten die Grünen. Hätte er es umgekehrt getan, gäbe es die Flugverbindung Bonn – Berlin nicht, denn ein Ur-Grüner wäre dem Schöpfer in den Arm gefallen.

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hingegen ist dieser Tage dahingehend missverstanden worden, sie wolle Kurzstreckenflüge verbieten. Doch eher wird die Definition für Kurzstrecke aktualisiert. Deshalb stellt Fraktionschef Anton Hofreiter klar, Baerbock wolle vielmehr den Bahnverkehr „attraktiv machen“.

Über so viel Erklärungsnot kann Andreas Scheuer nur die Frisur schütteln. Er bezieht weiter Stellung im Kampf gegen den „Kampf der Grünen gegen das Fliegen“. Der Verkehrsminister selbst würde zu gern „auf Sicht fliegen“, wie es heißt, wenn jemand die Folgen seines Tuns abzusehen vermag. Doch der CSU-Mann muss noch 148 Mails checken.

Von Janina Fleischer