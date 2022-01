Leipzig

Wird einem Menschen Bauernschläue attestiert, ist das auf den ersten Blick kein Kompliment. Es meint, dass die Raffinesse des Handelns dem Instinkt näher stehe als der Bildung. Der Bauernschläue wird aber auch eine Gewitztheit nachgesagt, mit der Vernunft selten auffällt.

So oder so: Heute muss es niemand mehr hinnehmen, nach seinem Verstand beurteilt zu werden. Auch dass es immer schon geheißen habe, die dümmsten Bauern ernteten die dicksten Kartoffeln, hilft wenig weiter, wenn zu Größe nur jene Not findet, in die Bio-Siegel, Klimawandel und Fachkräftemangel den Berufsstand stürzen.

Sunshine Reggae zu Wilhelm Busch

Ein Landwirt in der Türkei setzt seinen Kühen nun Virtual-Reality-Brillen auf, damit sie mehr Milch produzieren. Mit bunten Bildern gaukelt er ihnen vor, auf einer Wiese zu stehen. Zusätzlich setzt er die Tiere der Musik von Beethoven und Mozart aus. Was Kühe glücklich macht, muss für Menschen nicht falsch sein. Weshalb inzwischen so viele Theater auf Virtuelle Realität setzen, dass der Deutsche Bühnenverein jetzt die Gründung einer Arbeitsgruppe „Digitales“ vorbereitet.

Die Wirkung von VR-Brillen lässt sich mit der von Cannabis vergleichen. Noch gehört es nicht so legal zu Deutschland, wie im Koalitionsvertrag halluziniert. Doch die Bauern bereiten sich darauf vor, so bald wie möglich Cannabis anzubauen, berichtet der „Tagesspiegel“. Hören sie dafür entspannten Reggae – oder THC-gesteuerten Rap? „Einige lesen sich bereits ein, was beim Anbau zu beachten ist.“ Sie könnten von den Meistern lernen: Baudelaire, Balzac, Wilhelm Busch. Denn auch in der kognitiven Landwirtschaft gilt: was der Bauer nicht kennt, raucht er nicht.

Von Janina Fleischer