Menschen haben im Moment Zeit übrig, warum sollte da nicht auch etwas Muße dabeisein. Bis sich die Pandemie vom Acker macht, schlägt die Stunde der kreativen Umsetzung von Einfällen, die früher beim Bier, Aperitivo oder unter Einfluss von Absolut Vodka entstanden und gut.

Jetzt aber ist eine Idee des italienischen Land-Art-Künstlers Dario Gambarin Realität geworden. Zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens hat er das Porträt des Komponisten in einen italienischen Acker gemäht. Seine ganze Wirkung entfaltet das natürlich nur in Luftaufnahmen, erst das Drohnen-Foto zeigt unverkennbar den berühmten Kopf plus Schriftzug „ Beethoven Absolut! 1770“.

Härter als ein Söder-Lockdown

Das wird die Leute rund um Castagnaro südöstlich von Verona beschäftigen, bis Korn über die Sache gewachsen ist. Reichlich sechs Autostunden entfernt – auf dem Traktor würde der Besuch die Beschwerlichkeit einer klassischen Italienischen Reise erreichen – liegt Neapel. Auch dort haben Menschen eine sinnvolle Beschäftigung gesucht und gefunden.

In ihrem Fall heißen die Künstler Pizzaioli und feiern den dritten Geburtstag der Anerkennung der „Kunst des neapolitanischen Pizzabackens“ als immaterielles Weltkulturerbe. Statt eine Pizza mit doppelt Mozzarella in die neapolitanische Erde zu pflügen, haben sie die Geburt Christi aus Teig nachgebaut. Zu sehen ist die Weihnachtskrippe in der Kirche Santa Chiara.

Doch auch für den Hausgebrauch eröffnen sich Möglichkeiten. Aus Salzteig, einer Modelliermasse, die härter wird als ein Söder-Lockdown, lassen sich weit über zehn Weihnachtsgäste kneten. Sie halten bis Ostern.

Von Janina Fleischer