Leipzig

Zu den Dingen, um die Ostdeutsche die Westdeutschen über die Mauer hinweg beneidet haben, gehören deren Sprüche. Sozialistischen Losungen ließ sich einiges nachsagen, Feschheit gehörte nicht dazu. Und die Pointen aus dem Untergrund blieben von zu vielen ungehört.

Als sich auf beiden Seiten friedensbewegte Menschen gegen Aufrüstung regten, gegen SS-20-Raketen hier und Pershing-II-Raketen dort, war „Schwerter zu Pflugscharen“ wesentlich gedämpfter zu vernehmen als „Petting statt Pershing“. Jahrzehnte später hat Regisseurin Petra Lüschow ihren Film so genannt. Dass für diese Komödie aus der West-Provinz zuerst der Titel „Es ist aus, Helmut“ geplant war, verweist auf die Wunden, die das Ende des Kalten Krieges der Satire geschlagen hat.

Hand aufs Hemd

Am Freitagabend ist „Petting statt Pershing“ auf Arte zu sehen. Das ermuntert , jenen späthippiesken Herangehensweise an die Realität aufleben zu lassen und die 80er-Jahre-Abwandlung von „Make love not war“ auf Schauplätze unserer Zeit anzuwenden. Bleiben wir dabei platonisch und streifen das Sinnliche nur sanft, drängt sich „Knutschen statt Klimakollaps“ sofort auf. „Herzen statt Hartzen“ ist auf einem Transparent aus Bettlaken vorstellbar. Mit „Gernhaben statt Gendern“ lässt sich im Moment nicht viel reißen, und „Busseln statt Populismus“ bringt phonetisch vor allem Sachsen und Schwaben zusammen.

Das eine oder andere Gemüt in Wallung zu versetzen, taugt die Phrase „Cuscheln statt Corona“. Sie klingt zwar paradox, aber – Hand aufs Hemd – das war ein Entschärfen von Atomwaffen durch Rückzug ins Intime ja auch.

Von Janina Fleischer