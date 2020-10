Leipzig

Am Wochenende wurden die Deutschen Comedypreise vergeben, und Christian Drosten hat keinen bekommen. Es könnte daran liegen, dass Virologen nicht lustig sind. Doch das sind Comedians meist auch nicht. In einem Jahr, in dem alles seinen Preis hat, konnte Drosten schon gut abräumen: einmaliger Sonderpreis des Communicator-Preises, Grimme Online-Award, KlarText-Sonderpreis der Klaus Tschira Stiftung, Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises, BdKom-Award (Ehrenpreis), Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ...

Das berechtigt zu schönsten Hoffnungen für diese Woche: die Nobelpreise. Es gibt sie für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden. Medizin hat am Montag leider nicht geklappt, das ist ja nicht Drostens Kernkompetenz.

Den Kritikern recht geben

Dieser Held siegt auf dem Feld der Worte. Weshalb er sich Physik und Chemie ebenfalls abschminken kann. Obwohl die Chemie zwischen Virologen und Kanzleramt auf völlig neue Weise stimmt und die Kanzlerin aus nostalgischen Gründen der Physik nahesteht. Bleiben Literatur und Frieden.

Literatur schon deshalb, um den Kritikern recht zu geben, dass dieser Preis seltener für sprachliche Leistungen verliehen werde als vielmehr für ein besonderes Engagement, das auf gesellschaftliche Vorgänge nicht ohne Auswirkungen bleibt. Und irgendetwas wird er ja mal geschrieben haben, der Drosten.

Dass ein rauschendes Nobel-Fest in diesem Jahr ausfallen dürfte, gilt als perfekte Voraussetzung für eine Dankesrede via Podcast. Sollte die Entscheidung nicht zu Gefechten zwischen führenden Virologen führen, steht dem Friedensnobelpreis für Drosten nichts mehr im Wege.

Von Janina Fleischer