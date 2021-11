Leipzig

Dass jeder Mensch ein Künstler sei, gehört zu den romantischen Ideen der Selbstverwirklichung im Selbstgemachten. Der dahinterstehende Freiheitsgedanke wird schnell eingeholt von der Realität des Unvermögens, sobald es vom Kreativen ans Handwerkliche geht. Wer das als Scheitern begreift, hat das Prinzip der Do-it-yourself-Bewegung nicht verinnerlicht. Die nahm in den 50er Jahren Fahrt auf und entfaltete ihre volle Pracht im verblühenden Sozialismus, der in der Summe so reparaturbedürftig war wie seine Produkte im Einzelnen.

Aber es lief. Wenn Smartphone, Computer oder Notebook nicht laufen, läuft gar nichts mehr. Dann müssen Profis ran – und die sind so ausgebucht wie Orthopäden (rufen Sie im übernächsten Quartal wieder an), unterfordert wie Schönheitschirurgen (da müsste im Grunde alles gemacht werden) und teuer wie derzeit zehn Klafter Bauholz. Drum kaufen sich Verbraucher lieber ein neues Endgerät, als diesen Kampf auf- und viel Geld in die Hand zu nehmen. Nachhaltig ist das nicht.

Vorbild IKEA

Hoffst du noch, oder schraubst du schon? Elektronikanbieter Apple gewährt ab 2022 das auch vom Europäischen Parlament geforderte „Recht auf Reparatur“. Dann können iPhone-Besitzer Ersatzteile bestellen und selbst einbauen – mit passendem Schraubendreher und Blick auf eine Reparaturanleitung.

Das läuft am Schnürchen wie der Aufbau einer IKEA-Schrankwand mit Schwenk- und Schiebetüren, und könnten EU-Beamte in eine selbstbestimmte Zukunft schauen, gäbe es kompatible Schräubchen und Dübelchen für Schrankwand und Apple. Die passenden Chips hat IKEA längst im Sortiment: für nur 0,75 Euro pro Tütchen.

Von Janina Fleischer