Der „ Focus“ hat es mal das „Salz-Zucker-Fett-Komplott“ genannt und damit vor allem recht. Denn alle drei machen glücklich, und wenn Glück im Spiel ist, ist die Intrige nicht weit. Manche Dinge werden nur erfunden, damit danach vor ihnen gewarnt werden kann: Kartoffelchips. Erdnussflips. Nuss-Nugat-Creme. Um nur einige Grundnahrungsmittel zu nennen.

Lange war Ruhe um den Warn-Wahn. Nun hat sich die Verbraucherzentrale NRW erbarmt und herausgefunden, dass „alternative Gemüsechip-Produkte und Knabberartikel aus Getreide und Hülsenfrüchten“ gar nicht so sehr Genuss mit gutem Gewissen sind, wie es auf der Verpackung behauptet wird, auf all den Snacks aus Roter Bete, Pastinaken, Süßkartoffeln, Mais, Bohnen, Linsen oder sogar Erbsen.

Kleine Portion Selbstbetrug

Da auch Gemüsesorten, die nicht Kartoffel heißen, frittiert oder gebacken werden müssen, um vom Verbraucher als Chip empfunden zu werden und nicht als Rohkostsalat, überrascht es wenig, dass der Reichtum an pflanzlichem Protein und Ballaststoffen gekoppelt ist an eine Fülle an Kilokalorien. Letztendlich geht es den Verbrauchern doch sowieso eher um ein bisschen Selbstbetrug als den unbedingten Einsatz von Bio-Waffen an der Herz-Kreislauf-Front.

Das weiß die Verbraucherzentrale NRW und rät zu einem Trick: Um nicht die ganze Tüte auf einmal zu verzehren, soll nur eine überschaubare Portion in eine kleine Schale gefüllt werden und der Rest samt Tüte zügig im Schrank verschwinden. Dort, wo schon die halbe Tafel Vollmilch-Basilikum wartet, das angefangene Glas Muskatnuss-Nugat-Creme und der Rest Lauch-Rosenkohl-Flips.

