Am frühen Morgen ist es diesig in der Stadt. Genau genommen gar nicht in, sondern darüber. Dort, wo die Rabenvögel ihre Verwandtschaft vermuten und lautstark ankrähen. Für Mitte Juni klingt so etwas sehr nach Herbst und ist doch noch kein Grund, sich schon zu sorgen. Die Handy-Wetter-App allerdings schickt im Morgengrauen eine Warnung aufs Gerät, ein Ausrufezeichen in rotem Kreis, wer das anklickt wird gewarnt: vor Nebel.

Nun ist es ja ein schöner Service, beim Aufstehen die aktuellen Temperaturen zu erfahren. Zumindest die der Welt da draußen, denn Fiebermessen ist noch nicht dabei. Dafür die Information, wie 15 Grad Celsius sich tatsächlich anfühlen (wie 15 Grad Celsius). Aber eine Warnung?

Bedrohung ist nicht gleich Bedrohung

Natürlich. Jeder Rundum-Service entmündigt schleichend. Wer sich das Essen stets bringen lässt, wird nie erfahren, wo die Küche ist. Wenn bald an der 30-Grad-Marke gekratzt wird (gefühlt wie 42), ist eine Hitze-Warnung nötig, damit niemand im Pelzmantel vor die Tür tritt. Folgt darauf ein Regen, müsste das Telefon eigentlich Alarm hupen, denn nicht auszudenken, jemand verlässt in dieser Situation ohne Schirm das Haus.

Nun ist es nicht so, dass die Welt frei von Bedrohungen wäre. Vor denen aber wird selten gewarnt, sie werden lieber festgestellt und immer mal bekräftigt. Zum Beispiel klimapolitische Versäumnisse betreffend. Sollte da jemand die Warnleuchten anschalten, kann es passieren, dass man ihn wegen Alarmismus verwarnt. Nicht jedoch für das Installieren von „Abstand halten!“-Schildern und Wetter-Apps. Also passen Sie auf sich auf! Am besten selbst.

Von Janina Fleischer