Zu den Dingen, die Menschen lernen mussten, als sie Neuland betraten, gehört der Umgang mit Werbemails. Erst langjährige Erfahrungen führten zu einer Ahnung, dass Spam-Mails mit Behördenbriefen gemein haben, dass man sie besser nicht öffnet. Denn wer sie liest, läuft Gefahr, zu ihren Angeboten nicht nein sagen zu können. im Grunde sind Werbemails Kaffeefahrten für Daheimgebliebene.

Manche aber fallen aus dem Rahmen – wie jene, die den Teufel an die Wand rahmt, sollten die Empfänger es an handwerklichem Geschick und künstlerischem Einfühlungsvermögen missen lassen beim Aufhängen ihrer Familienbilder und Kunstfälschungen.

Klassische „Zimmerverwüstung“

Absender ist eine „Qualitätsmanufaktur“, die seit 1946 „perfekten Rahmenbedingungen“ ihre „uneingeschränkte Aufmerksamkeit“ schenkt. Schnell erkennt der unbedarft wohnende Verbraucher, alles falsch gemacht zu haben.

Als Klassiker im Rahmen der folgenschweren Hängung gilt Loriots Sketch „Zimmerverwüstung“, kulminierend in dem Satz „Das Bild hängt schief.“. Eine Abfolge von Eskalationen, wie sie noch heute beim Zurechtrücken des Frauenbildes zu beobachten ist.

Minimum: 20 bis 30 Zentimeter

Wie es richtig geht, wird in der Mail erklärt und wirft neue Fragen auf. Als Minimum gelten 20 bis 30 Zentimeter. So hängen Bilder über der Sofakante korrekt. Dabei muss eine Entscheidung fallen zwischen Blockhängung, freier Komposition, Orientierung an Ober- oder Unterkante.

Immer jedoch gilt: „auf Augenhöhe des Betrachters“! Augenhöhe kann bei Partnerschaften mit Teilnehmern unterschiedlicher Größe ein Tal der Entzweiung sein. Doch folgt ja schon bald die Werbemail eines Datingportals.

Von Janina Fleischer