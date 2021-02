Leipzig

Zu den Mitteln, am Untergang mitzuwirken, gehört die Zerstörung. Sie erfordert eine Beteiligung des Menschen, indem er aggressiv oder unterlassend tätig wird. Zum Untergang der antiken Stadt Pompeji allerdings haben deren Bewohner nicht wesentlich beigetragen. Als im Jahr 79 nach Christus der Vesuv ausbrach wie Reiner Haseloff bei „Markus Lanz“ und Schlamm und Lava auf Pompeji regneten, da war es zu spät für Petitionen.

Das Ende kam schnell; die Ausgrabungen sorgen noch heute für Überraschungen. Was unter der Asche konserviert wurde, ist in besserem Zustand als „Schnuppis Würst’chen“ vor dem Hagebaumarkt. Neulich erst kam in Pompeji eine antike Imbissbude zum Vorschein. „Das Lokal scheint hastig geschlossen und von seinen Besitzern verlassen worden zu sein“, erklärte ein Archäologe die Geburts- und zugleich Todesstunde des Prinzips Schnellrestaurant.

Privilegien einst & heute

Es gab sogar eine Art Liefer-Service: Am Wochenende wurde der Fund eines Triumphwagens mit erotischen Szenen vermeldet. Wobei die Szenen sich wohl vor allem im Rahmen der Dekorationen aus Zinn und Bronze abspielten. Der Wagen sei von der römischen Elite für feierliche Anlässe verwendet worden. Privilegien unserer Tage zeigen sich vergleichsweise unerotisch in „Impfdrängelei“.

Das Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum präsentiert demnächst einen Spatel aus Pompeji, ein früher Schnelltest. Titel der Ausstellung: „Seuchen – Fluch der Vergangenheit, Bedrohung der Zukunft“. Das Staunen darüber, wie weit die Menschen schon waren, wächst mit jedem Ausbruch.

Von Janina Fleischer