In der Spitzengruppe der Modewörter gibt es einen Neuzugang: „gefühlt“. Der Begriff an sich ist nicht neu, ebenso wenig der inflationäre Gebrauch beim Versuch, etwas unklar Erscheinendes in eine nicht ganz gültige Aussage zu kleiden. Gefühlte Temperaturen treffen auf gefühlte Fakten. Doch nur weil Denken und Fühlen oft verwechselt werden, muss eine gefühlsechte Meinungsäußerung noch keine Haltung sein.

Der meistgefühlte Irrtum der jüngeren Geschichte ist das Viereinhalb-Minuten-Ei. „Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht“, ließ Loriot im Frühstücksei-Sketch den sich um sein Viereinhalb-Minuten-Ei betrogen fühlenden Ehemann argumentieren.

„Zu viele Eier sind gar nicht gesund!“

Ein anderes populäres Beispiel ist das gefühlte Komma. Je verworrener und damit gefühlt verwirrender die Regeln der deutschen Rechtschreibung formuliert werden, umso gefühlter geraten Auslegung und Anwendung. Womit wir nun doch wieder am Umgang mit der Pandemie nicht vorbeikommen.

Die geschäftsführenden wie die mutmaßlich künftig Regierenden fühlen plötzlich eine Verantwortung, zu der sie sich vor der Bundestagswahl nicht hatten hinreißen lassen. Die auf der Suche nach dem idealen G-Punkt (2 oder 3, +/-) verlorenen Wochen, gefühlt ein halbes Jahr, sollen wieder reingeholt werden.

Nach dem Rumeiern verlieren sie nun den Kopf, ohne dass ihn je einer hingehalten hätte, werden Gefühle von oben angesprochen und von unten angepöbelt. „Zu viele Eier sind gar nicht gesund!“, bekommt Loriots Frühstücks-Gatte zu hören. Für die Kultur ist das Ei am Dampfen, und es ist nicht hart, sondern faul. Und sei es gefühlt.

Von Janina Fleischer