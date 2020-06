Leipzig

Woran denkt Otto Normalheimwerker, wenn er die Stichwörter Nähmaschine, Werkzeug und Laserschneider hört? An Hobbystube, Garten oder Schuppen? In der Sache richtig, falsch jedoch in der Zeit. Es war mal so. Heute gehört all das zur Grundausstattung einer gut geführten Bibliothek.

Jedenfalls in Oslo, wo in dieser Woche am Oslofjord die Deichman Hauptbibliothek eröffnet wurde. Weil man mit 450 000 Büchern und vergleichbaren Medien Bildung oder Zerstreuung weder nähen noch nageln kann, gibt es darin Werkstätten. Hinzu kommen Computerspielzimmer und ein Mini-Kino.

Anzeige

Druck dir einen Virologen

„Wir haben schon sehr oft beobachtet, dass wir neue Nutzer bekommen, wenn wir neue Angebote haben, die man in einer Bibliothek vielleicht nicht erwartet“, sagt der Direktor. Ein Tonstudio bietet sogar die Möglichkeit, eigene Podcasts zu produzieren.

Weitere LVZ+ Artikel

Was Erfolg verspräche, könnte man einen Virologen dazu ausleihen. Vorerst bleibt nur, sich seine Wunschperson am 3D-Drucker als Plastik zu schöpfen. Eine Buchdruckerei wäre auch eine schöne Idee. Oder wenigstens ein kleiner Verlag ...

Vollendung im Licht

Für Erleuchtung in der rundumverglasten Bibliothek sorgen Lichtschächte, die, so ist zu lesen: von Deckenfenstern diagonal durch das Gebäude gehen, sich kreuzen und zu den Eingängen im Erdgeschoss führen.

Das Prinzip ist bekannt aus TV-Shows, in denen der Spot am Ende immer auf Helene Fischer fällt, und auch aus Großraum-Diskotheken kennt man das, die gern mit Laser-Licht arbeiten. Übertragen auf die Osloer Allround-Bücherei wäre eine Leser-Disko die Vollendung. Für ein zufriedenes Leser-Strahlen.

Von Janina Fleischer