Seit einigen Jahren stellen sich Künstlerinnen und Künstler breiter auf. (Nach den Lockdowns auch körperlich – da geht es vielen nicht anders als ihrem Publikum.) Für breitere Wahrnehmung gehört zum Schaffen eines Darstellers inzwischen ein eigenes Buch. Wer zunächst nur geschrieben hat, nimmt nebenher eine CD auf. Und d e n Musiker wollen wir sehen, der nicht auch im Theater eine gute Figur macht.

Das erfordert Werbeblöcke, wenn bei Vorstellungen, Lesungen, Konzerten nach dem Schlussapplaus auf Autobiographie oder Album verwiesen wird und auf das Signieren „gleich, wenn Sie rauskommen“.

Alle danken allen

Neu ist die Danksagung. Dafür, dass das Publikum erschienen ist, dass die Bühnen wieder bespielt werden und die Künstler auftreten dürfen. „Unterstützen Sie uns“, hat der Schauspieler Karsten Kaie am Sonntag in den Saal der Pfeffermühle gerufen. Dabei helfen die Zuschauer ja sich selbst, wenn sie raus aus der „Absonderung“ (Gesundheitsamt) hin zur Kultur kommen. Die Begeisterung ist ganz allerseits. Was hier in einem Präsentkorb Ausdruck findet, den Pfeffermühlen-Chef Dieter Richter dem Künstler überreicht.

Präsentkörbe galten lange als das Westpaket unter den Verlegenheitsgeschenken: Man kann nur mit der Hälfte etwas anfangen, freut sich aber über die Geste. Das ist hier anders. Symbolkraft und Wert nehmen einander nichts, denn Richter hat Rapsöl, Mehl, Nudeln, Senf und Klopapier zusammengesucht. Demnächst gehört noch Heizöl ins Geschenk und etwas Diesel vielleicht. Und während Kaie im Foyer sein Buch „Lügen, aber ehrlich“ signiert, muss Richter Auskunft geben, wo er das Öl ergattert hat.

Von Janina Fleischer