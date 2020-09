Leipzig

Seit es bergab geht, geht’s auch bergauf. „Abstand auf der Bühne zu halten, muss nicht unbedingt schlecht sein“, sagt Leander Haußmann in seiner Eigenschaft als Regisseur am Hamburger Thalia Theater. Denn: „Uns kommt das eigentlich eher zugute, es beflügelt die Fantasie.“ Und wenn wegen der Kurzarbeit kein Bühnenbild möglich sei, dann müsse man eben sagen: „Okay, wir sind nackt. Wir haben nichts außer uns und der Situation.“

Das inzwischen nicht allein einer Ignoranz geschuldete, sondern auch der Pandemie angekreidete geistig-kulturelle Entkleiden (Stichwort: bergab) lässt zwei Möglichkeiten: einblenden oder ausblenden.

Politik der Körper

Zum Einblenden gehört die „Wahrnehmung von Wirklichkeit“, wie Martin Kušej sie dem ORF gegenüber als „sensationelles Betätigungsfeld“ feiert (bergauf). Als Intendant des Wiener Burgtheaters hat er Calderóns „Das Leben ist ein Traum“ auf die Bühne gebracht, vor Publikum sogar, und damit eine Saison eröffnet, die das Motto „Politik der Körper“ trägt.

„Körper“ wird zum gesellschaftlichen Begriff und zum Gegenstand politischer Regulierung. So hat man es in Wien bei der Spielzeitvorstellung im Mai befürchtet, und so findet man es jetzt bestätigt. Ist der Mensch von Kopf bis Fuß auf Regeln eingestellt, steht er quasi nackt im Tal systematischen Ausblendens.

Obenrum nackt

Ein Job der Kunst bleibt es, ihn einzukleiden für den gemeinsamen Aufstieg ins Oberstübchen. Es muss ja nicht die verbale Jogginghose sein, die der Bequemlichkeit geistiger Kurzarbeit wenig entgegensetzt. Bliebe auf Dauer „nichts außer uns und der Situation“, stünden wir obenrum nackt und wären, Pardon, am Arsch.

Von Janina Fleischer