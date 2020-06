Leipzig

Ohne Volksfeste wäre das Wochenende zur halb so beliebt. Die andere Hälfte der Begeisterung beruht auf der Gelegenheit zur Lethargie. Wenn es gut kommt, lassen sich die Glücksgefühle um ein paar Tage verlängern. Wie andere systemerhaltende Unternehmungen auch müssen die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit eingeschränkt werden, was im konkreten Fall bedeutet: ausgedehnt.

Das zentrale Festkomitee sitzt dieses Mal in Potsdam und hat umgeplant: Zwar bleibt es dabei, dass 3. und 4. Oktober auf ein Wochenende fallen, die beiden Tage bilden aber nur das Finale einer längeren Fete, die nun den Titel „30 Jahre – 30 Tage“ trägt und sich in einer Open-Air-Ausstellung niederschlägt.

Zeitnah angedacht

Auf Flächen von jeweils, na klar, 30 Quadratmetern sollen Installationen „für vielfältige kreative Blicke auf Deutschland und seine 30-jährige Einheitsgeschichte sorgen“, informiert das Portal des Landes Brandenburg und nutzt drei Begriffe, die vor 30 Jahren noch nicht in aller Munde waren.

Da gibt es „angedachte“ Länder- und Thementage, werden zahlreiche „Besucher/innen“ erwartet und soll sich bitte „zeitnah“ melden, wer zum Gelingen beitragen möchte. Mit einem Beitrag zum Gelingen ist hier jede Art von Sponsoring gemeint, denn mit nichts wird nichts, wie nicht zuletzt der Feieranlass zeigt.

Zum Vorglühen gibt es in Potsdam die Ausstellung „Heimweh“ mit Fotografien von Till Brönner und Klaus Staeck. Dazu private Super-8-Filme von DDR-Bürgern, die Betriebs- und Familienfeiern zeigen. Volkskammer hin, Volkswagen her – ohne des Volkes Feste wäre das Ganze nur halb so wild.

Von Janina Fleischer