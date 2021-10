Leipzig

Im Leerlauf ist Stillstand Programm. Lange her, dass „läuft bei dir“ Jugendwortgruppe des Jahres war. 2017. Was heute die Tage, Wochen, Monate vor Überdehnung schützt, ist die Wiederkehr des Gewohnten, der Rituale, die die Zeit strukturieren. Einst überwog das Erstaunen: Was? Schon wieder Halloween? Haben wir nicht eben erst die Ostereier versteckt? Nun heißt es: Na endlich! Endlich wieder sieben Wochen Kürbissuppe, weil den Kindern erst beim siebten Versuch die Fratze gefällt, die Vati in den Gruselkopp geschnitzt hat.

Hatte das Gruselministe ..., Pardon, Gesundheitsministerium vor einem Jahr die Kinder gewarnt, in Gruppen um die Häuser zu ziehen, bleibt es diesmal bei Mahnungen. Für das, was die Älteren unter den Jüngeren davon halten, gibt es ein Wort: „cringe“. Es ist ab sofort „Jugendwort des Jahres“, und man spricht es „krindsch“ wegen Englisch.

Verdächtig spät

Es steht für ein Gefühl des Fremdschämens, beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes. Der Begriff kommt zur Anwendung, wenn Erwachsene Jugendsprache verwenden. Auf den Rängen folgen „sheesh“ (Erstaunen) und „sus“ (verdächtig).

Dass die Zielgruppe seit 2020 auf Einladung des Langenscheidt-Verlags selbst über ihr Lieblingswort abstimmt, nimmt dem Votum ein bisschen das Peinliche und auch das Unangenehme. Und es müsste alle Alten wie immer gar nicht weiter interessieren, gäbe es diesmal nicht das Detail, dass es sich bei „cringe“ um das zweitplatzierte Lieblingswort des Vorjahres handelt, damals abgehängt von „lost“. Ein Jugendwort, das so lange im Rennen ist, bestätigt den Verdacht: Läuft nicht mehr.

Von Janina Fleischer