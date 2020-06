Leipzig

Was haben Brennnesseln, Plateau-Schuhe und das „ Jugendwort des Jahres“ gemeinsam? Sie sind wieder da. Dabei leben wir in der Zeit des Abstandnehmens. Es wäre kein Wunder, verzichtete die Gesellschaft für deutsche Sprache 2020 auf ein „Wort des Jahres“. Auch das „Unwort des Jahres“ braucht kein Mensch, zumal „coronabedingt“ so viele hinzugekommen sind, dass eine Entscheidung schwerfällt.

In einer Blitzumfrage im Home Office zeichnet sich eine Modewort-Spitzengruppe ab, die angeführt wird von der Datenspende. Es folgen Geisterspiele, Maskenzwang, Übersterblichkeit und Öffnungsdiskussionsorgie. Als extrem ansteckend haben sich Superspreading-Event und Viruslast erwiesen. Und bei Öffnung und Lockerung sind längst nicht mehr Geschäfte und Muskelgruppen gemeint. Sollten U20er dafür eigene Wörter finden – sie können nur besser sein.

„Bitte noch abchecken“

Darum könne es eine gute Nachricht sein, dass das „ Jugendwort des Jahres“ zurückkommt. Es hatte pausieren müssen, als der Pons-Verlag 2019 die Marke Langenscheidt übernahm und die Zukunft des mit dem Wettbewerb beworbenen Lexikons „100 Prozent Jugendsprache“ in den Sternen stand. Neu ist, dass nicht mehr eine Jury entscheidet, sondern nur die Betroffenen abstimmen.

Fast. Bei den Top 10 sollen Experten mitreden. Wie denen der Schnabel gewachsen ist, liest man auf www.jugendwort.de, wo 1. Alter und 2. Wortvorschlag verlangt werden, bevor es 3. heißt: „Bitte noch abchecken“. Wie eh und je sollen junge Menschen ernstgenommen werden, indem Alte sich so lächerlich machen, dass es nicht mehr nice ist.

Von Janina Fleischer