Leipzig

Egal wie es draußen wettert – in Sachsen gedeihen Gänseblümchen: Kultur öffnet, Kultur öffnet nicht, öffnet, öffnet nicht ... So geht das ewig weiter, es sei denn, die Kultur öffnet. Oder nicht. Und was macht Kulturministerin Barbara Klepsch? Sie besucht eine Impfaktion. Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Impfstatus und Kulturbesuch. Zumindest in jenen Bundesländern, in denen Kulturhäuser öffnen zwischen 1 und 3G. Also nicht in Sachsen.

Wer will, kann sich am Samstag zum ersten, zweiten, dritten Mal impfen lassen: in der Semperoper. Wer Theater mag, der nutzt das Angebot im Staatsschauspiel. Dass das Medizinische jetzt politisch ist, hatten wir ja schon bemerkt. Da kann es ebenso gut Kunst sein. Die Aktion ist Teil der Kampagne „Impfen schützt auch die Kultur“ und wird von einem musikalischen Programm begleitet. Zumindest in der Semperoper. Es wäre natürlich schön, die Staatsschauspiel-Schauspieler würden ihrerseits ein wenig deklamieren.

„Die Laborantin“ zieht die Spritze auf

Sie könnten mit verteilten Rollen aus dem Spielplan lesen, der seit November auf Eis liegt. Vielleicht auch in das eine oder andere Stück tiefer einsteigen, in „Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie“ zum Beispiel. Nahezu bezüglich klingt „Die Laborantin“, da passen dann auch die Kostüme. Oder vor der Spritze werden Szenen aus der für den 21. Januar geplanten Uraufführung „Leben nach der Kunst“ gereicht.

An diesem Projekt sind sogar Semperoper-Mitarbeiter beteiligt. Ehemalige zwar, aber das sind in Sachsens Kultur derzeit ja alle. Niedrigschwellig werden solche Impfangebote genannt, weil sie die Menschen dort abholen, wo sie gar nicht mehr hin dürfen.

Von Janina Fleischer