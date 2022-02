Leipzig

Es ist nicht das erste Jahr, in dem das zur Sonnigkeit neigende Gemüt der Deutschen im Schatten steht. Nach der Pandemie ist es der Krieg in Europa, der nicht nur Karnevalisten zu angemessenen Reaktionen herausfordert. Weil auch jene etwas tun wollen, die fast nichts tun können, werden Rathäuser, Landtage und kulturelle Symbole in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt.

Zu sachlich korrekten, dennoch unglücklichen Formulierungen führt es, wenn der Karneval selbst sich in den Dienst der Hoffnung stellt: „Narren laufen über 1200 Kilometer für Frieden in der Ukraine“ meldete die Deutsche Presse-Agentur am Rosenmontag.

„Ein bisschen Frieden“ im Kalten Krieg

Die Tragödie relativiert das Drama. Und als dramatisch galt vor kurzem noch, dass die Pandemie das Narrentum nur unter 2G-plus-Voraussetzungen erlaubt. Als ein anderes Drama gelten seit ein paar Jahren die deutschen Beteiligungen am Eurovision Song Contest. Das Finale soll im Mai in Turin stattfinden, Russland wurde gerade von der Teilnahme ausgeschlossen. Der deutsche Vorentscheid am Freitag steht unter dem Motto „Germany 12 Points“. Zwölf Punkte entsprechen der Höchstpunktzahl, die im internationalen Endspiel erreicht werden kann.

Das klingt nach historischem Größenwahn, denn schon 2004 und 2005 hießen die Vorentscheidshows „Germany 12 Points!“. Es könnte andererseits für ein gesundes Maß an Selbstironie sprechen, denn 2005 errang Germany Platz 24 von 24. Natürlich gibt es auch gute Erinnerungen: Vor 40 Jahren gewann mitten im Kalten Krieg zum ersten Mal Deutschland: mit Nicole. Mit „Ein bisschen Frieden“. Punktsieg für die Hoffnung.

Von Janina Fleischer