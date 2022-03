Leipzig

Im Gegensatz zu anderen kulturellen Errungenschaften findet die des Lobens und Preisens immer mehr Anhänger. Zu den Fans gehören zunächst einmal die Gelobten und Bepreisten. Aber die Lobenden und Preisenden kommen ebenso auf ihre Kosten, auch Dotierung genannt. Und das Publikum – die Konsumentinnen und Konsumenten ausgezeichneter Kulturleistungen – wird daran erinnert, dass alle ihren Preis haben. Früher oder später.

Jetzt ist Carolin Kebekus dran und bekommt den Bayerischen Kabarettpreis. Ist die Schatulle einmal offen, werden auch gleich Ehrenpreis, Musikpreis und Senkrechtstarter-Preis ausgegeben. Namen spielen keine Rolle, denn alle leisten das Gleiche: Sie alle nämlich „lassen uns lachen, den Atem stocken, manchmal den Kopf schütteln“. Sagt Programmdirektor Björn Wilhelm im Namen des Bayerischen Rundfunks, der da mit drin hängt.

Wer würdigt, wirkt

„Sie fordern uns heraus, stellen uns Fragen, die wir selbst zu gern verdrängen – in sorglosen wie in schwierigeren Zeiten, wie wir sie gerade erleben.“ Kebekus und Kolleginnen sind für Björn Wilhelm der Beweis, „wie sehr es sich lohnt, Kunst und Kultur immer auch dort zu erleben, wo sie zuhause sind, in lokalen Kultureinrichtungen, Theatern und auf Bühnen.“

Also nicht nur im Fernsehen, wo der Unterhaltungsauftrag missverstanden wird als Fortsetzung der Sorglosigkeit mit billigen Mitteln. Damit Livekultur auf lokalen Bühnen eine Zukunft hat, können gar nicht genug Preise verliehen werden. Denn wer würdigt, wirkt. Wer Geld gibt, behält im Blick, mit wem er sich auf diese Weise schmückt – und wofür. Und gibt das Lachen nicht der Lächerlichkeit preis.

Von Janina Fleischer