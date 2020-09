Leipzig

Korrekte Sprache ist nicht immer auf Anhieb zu verstehen. Ein Beispiel: die Tracht. Im ländlichen Raum wird sie einerseits gern getragen, dient andererseits dort wie anderswo auch als Maßeinheit für Prügel. Oder das Verlegen. Es lässt sich mit Büchern genauso machen wie mit der Lesebrille. Erwähnt sei zudem das Anstecken – ob nun einer Brosche, des Sitznachbarn, einer Zigarette. Mal wird ein Fehler eingeräumt, mal ein Schrank. So kann man sich – ohne Diversität durchzubuchstabieren – in Vielfalt wiegen.

Das nutzt der aus Dresden stammende Künstler Dada Vadim alias David Adam. Seine Performance „Heimatschutz – Mein Land muß gerecht werden“ wurde von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen angekauft und wird am Sonnabend präsentiert.

Land für Leute

Der Ort macht den Titel verdächtig: Heimatschutz. In Dresden. Die Sache mit der Gerechtigkeit lässt sich von Deutsche Einheit bis Armutsschere denken, was in die gleiche Richtung weist, doch wird man dem Wort gerecht damit noch nicht gerecht. Eine weitere Bedeutung steht in der Information der Kulturstiftung: „Während seiner Performance wird Dada Vadim die Sandfläche des Zwingerinnenhofes mit einem Laubbesen rechen.“

Er tut dies von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, um, wie die Kulturstiftung schreibt, „dem Bereich“ ein „gepflegtes und geordnetes Erscheinungsbild“ zu geben, „das Land mit einer gerechten Oberfläche erscheinen zu lassen“. Und was passiert, wenn Besucher einfach drüberlatschen? Wird Dada Vadim sich an ihnen rächen? Zeigt er ihnen dann, was eine Harke ist? Im Gegenteil. Der Künstler wird sich verstanden fühlen.

Von Janina Fleischer