Aus Party wird Bekenntnis. Das Festkomitee Kölner Karneval hat das Rosenmontagsfest abgesagt – und ruft zur Friedensdemo für die Ukraine in der Innenstadt auf. „Die Kölner können nicht nur feiern. Die können auch Solidarität zeigen“, sagt ein Komitee-Sprecher. Das ZDF hat „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ am Freitag aus dem Hauptprogramm in die Mediathek verschoben. Deren größtes Problem war bis Donnerstag, bis zum Angriff Putins auf die Ukraine, die „Einhaltung aller Auflagen“ – was Corona betrifft.

So verschieben sich die Prioritäten, und das Einzige, was in Karnevals-Zusammenhängen noch passt, ist der Aschermittwoch – Beginn der Fastenzeit. Die wurde bislang am liebsten als Lifestyle-Entgiftung wahrgenommen, als Frauenzeitschriften-Diät für die ganze Familie.

Distanz zwischen Verzicht und Erfolg

Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland steht in diesem Jahr unter dem Motto „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“. Damit ist, wurde inzwischen auf der Aktions-Seite aktualisiert, nicht kein Waffenstillstand in der Ukraine gemeint! Vielmehr gehe es nun ganz besonders darum, auf Streit und Gewalt zu verzichten.

„Verzicht ist unbeliebt“, sagt der Umweltexperte Ulrich Wegst, „bislang war Verzicht immer eine Notfall-Maßnahme“, nämlich „zu Kriegszeiten oder wie jetzt während einer Pandemie“. Als Kulturtechnik müsse Verzicht auch dann geübt (!) werden, wenn die Umstände ihn gar nicht erzwingen. Auch müssten Menschen lernen, „die zeitliche Distanz zwischen Verzicht und Erfolg“ auszuhalten. Angesichts von Krieg und Krise macht dieser Aschermittwoch also mehr Alarm, als ein Karneval es je könnte.

Von Janina Fleischer