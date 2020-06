Leipzig

Lange hat er nicht gestanden: der Grenzzaun zwischen dem deutschen Konstanz und Kreuzlingen in der Schweiz. Doch fürs Museum reicht’s, für das „ Haus der Geschichte Baden-Württemberg“ nämlich. Die Deutschen kommen von ihren Grenzerfahrungen nicht los.

Von der Berliner Mauer werden noch immer kleine Stücke verkauft, das Symbol der Trennung als Souvenir für den Raumteiler. Anders am Bodensee. Dort hatte die Bundespolizei den Zaun gezogen, um hüben wie drüben gegen ein Virus abzuschotten.

Nun steht das als Symbol für Verbundenheit, nicht zuletzt im Einzelhandel. Anwohner haben die Wörter „ Kreuzlingen“ und „Konstanz“ zum „Kreuztanz“ vereint und aus Absperrband liebevoll ein Herz ins Gitter gewebt.

Ostpaket für Konstanz

In Leipzig steht zur Zeit ein Pkw Trabant in der Fußgängerzone. Soll er mahnen? Nein. Er wirbt. Für den „ DDR Laden (N)ostalgie & Mehr“, der neu geöffnet hat. Wäre der Osten so vorausschauend gewesen, Mund-und-Nasenbedeckungen im sehr großen Stil zu produzieren – es wäre das Geschäft der Stunde.

Doch mit Zukunft war es am Ende so eine Sache, und nun gibt es wieder nur Sandmännchen, Maulwürfe und Pittiplatsche, liegt der nach 80ern riechende, schmeckende, aussehende Plastekult in den Regalen. Einkaufsnetze hängen bereit, die Tempo-Hülsenfrüchte nach Hause zu tragen, um ein Ostpaket zu packen – für Konstanz vielleicht.

„Rundgang bitte nur mit Korb“ heißt es am Eingang – hält sich aber keiner dran. Wer will sich schon in einem Laden des sozialistischen Bedarfs bevormunden lassen. Ossiläden wirken stets, als hätte es den Osten nie gegeben.

