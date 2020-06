Leipzig

Krista weiß, wie Ruhm sich anfühlt. Die Aufmerksamkeit, die sie verdient, erfährt sie, als ein roter Teppich ausgerollt wird am Hof: vor der Scheune in Bissel bei Großenkneten nämlich. Seitdem ist sie bekannt als das „Topmodel unter den Wiederkäuern“.

Andere nennen sie einfach „Die schöne Krista“. So heißt der Film, der 2014 in jener Scheune Premiere feierte und jetzt im Autokino Wüsting in Hude zu sehen war. Das liegt – wie auch Bissel bei Großenkneten – im Landkreis Oldenburg. Weil man Kultur in diesen Tagen nehmen muss, wie sie kommt, rollten rund 150 Traktoren an, um die Kuh-Doku zu sehen.

Auch Pkw aller Schadstoffklassen waren erlaubt, jedenfalls beteuert Herr Kreye vom Veranstaltungsteam: „Jeder ist eingeladen – auch mit besonderen Fahrzeugen.“ Na was denn jetzt: Geht es um Krista, oder geht es mal wieder nur um die Autoindustrie? Auf welchen Kuhhandel läuft das hinaus? Warum wird abgelenkt von den ganz großen Gefühlen einer Doku, die zeigt, wie eine schwarz-weißgefleckte Kuh zu Schönheitswettbewerben in die Welt reist, opponiert, kalbt?

Kuh Kristas Kariere beginnt, wie sollte es anders sein und wie schnell wird es vergessen: im Osten. 2007 macht sie mit einem Schauerfolg bei der Agra in Leipzig auf sich aufmerksam. Von da an weichen ihr die Filmemacher nicht mehr von der Flanke, begleiten die Ochsentour und zeigend dabei auch den problematischen Alltag moderner Hochleistungskühe.

„Kann sie dem Druck standhalten?“ bangte halb Niedersachsen im Laufe der Erfolgsgeschichte, die – wer kennt es nicht – in Wiederholungen fortlebt. Auf Kuh-Tour. Im Traktorkino Wüsting.

Von Janina Fleischer