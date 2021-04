Leipzig

Die Tiere waren zuerst wieder da. Gleich im ersten Lockdown haben sie sich wieder in die Stadt getraut, und Fuchs und Hase sagten sich „Geile Performance!“, wo die Menschen es nicht mehr durften: nachts in der Innenstadt. Auf dem Platz vor dem Lincoln Center in New York sprudelt ein Springbrunnen. Er sorgt länger schon für ein Quantum Natur. In diesem Sommer soll das ländlich anmutende, mit Fontänen an Bäche erinnernde Element ein artgerechtes Umfeld erhalten: Zwischen Metropolitan Oper und New York City Ballet wird Kunstrasen ausgerollt.

„Ich hoffe, dass sich die hügelige Gras-Oberfläche wie eine Umarmung und eine Erweiterung zugleich anfühlt“, erklärt Künstlerin Mimi Lien, was nicht mehr erklärt werden muss. Sobald der Mensch zurück zur Natur will, holt er sie zu sich. Ein Evergreen. „Neue Natur“ nennt die Klassik Stiftung Weimar ihr Themenjahr. In der Hauptausstellung: „,Ich hasse die Natur!’ Mensch, Natur, Zukunft“ bekommen literarische Zitate neue Bezüge: Hölderlin trifft Klimawandel.

Sich einen Wolf grillen

„Herkunft trifft Zukunft“ haben die Franckeschen Stiftungen als Motto gewählt, um in Halle zurück zur Natur zu führen und Hochbeete aufzustellen, in denen Strandgrasnelke, Meerkohl und Strandaster wachsen. Daneben bleibt Platz für Sitzgelegenheiten, weil ja doch vereinzelt schon wieder Menschen in den Städten gesehen werden.

Die Leute lassen sich auf Baumstümpfen nieder, blättern in der „Landlust“, markieren im Fachblatt „Walden“ das Wort Tier, streicheln ein Wildschwein, grillen sich einen Wolf und versuchen, auf dem Teppich zu bleiben. Auch wenn der nur Kunstrasen ist.

Von Janina Fleischer