Von „schrecklichem Gelärm“ der Glocken ist zu hören und zu lesen, seit es sie gibt. Den einen nehmen sie die Ruhe, anderen sind sie einfach zu laut. In der französischen Kleinstadt Ceyrat läuten die Glocken „ungefähr 564 Mal täglich, also etwa 160 Mal in der Nacht“, hat Gaël Drillon gezählt.

So ist es Tradition. Und wenn jemand ganz genau zählt, dann gibt es, man ahnt es schon, ein Problem. Im vorliegenden Fall rauben die Glocken der Kirche von Ceyrat den Schlaf des Herrn Drillon. Warum erst jetzt? Weil die Familie Drillon vor kurzem erst zugezogen ist. Ebenfalls traditionell gehört es zum Wesen der Zugezogenen, dass sie eher ihre neue Umgebung an sich selbst anpassen als sich selbst an ihre neue Umgebung.

Seele in Gefahr

Nun werden Petitionen getauscht. Der Zugezogne wünscht, die Glocken zwischen 22 und 8 Uhr schweigen zu lassen. Das fand in der 6500-Einwohner-Gemeinde 17 Unterstützer. Die Alteingesessenen hingegen sehen „die Seele des Ortes“ in Gefahr, wenn die Glocken nicht mehr wie bisher läuten, was sie allein für das Angelus-Gebet drei Mal täglich rund 70 Mal tun. Die Bürgermeisterin bewahrt Ruhe, lehnt sich zurück und jede Änderung ab.

Die Glocken der Dresdner Frauenkirche sind wesentlich seltener im Einsatz. Stattdessen werden jetzt 300 Stollen-Laibe in den Glockenstuben eingelagert. Womit der Christ-Stollen zu seinem Namensgeber zurückkehrt. Ziel der Einquartierung ist jedoch etwas anderes: ein Geschmackserlebnis nämlich, das sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Geräuschpegel im Glockenturm verdankt. Bis Ende November dürfen die Stollen reifen. Und zwar in: aller Ruhe.

Von Janina Fleischer