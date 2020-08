Leipzig

Es war jetzt viel vom aktuellen Duden die Rede. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er mit seinen 3000 neuen Stichwörtern schon wieder veraltet genannt werden muss. Schuld ist, natürlich, die Corona-Krise. Sie spült Tag für Tag so viel Neues in den aktiven Wortschatz der Deutschen, dass es mit der Aufnahme von „ Covid-19“ oder „Social Distancing“ in die 28. Duden-Auflage noch nicht getan ist.

Ein Blick auf die zurückliegenden, wenn nicht sogar jüngsten Tage zeigt: Auch im Tourismus wird alles anders. Jene Freizeitbeschäftigung, die bislang mit Familie, Ferne und Vergnügen assoziiert wurde, verändert ihren Charakter. Entsprechend ist nicht länger von Abenteuer- oder Kulturreisen die Rede, von Bade- oder Natururlaub.

Anzeige

Home-Bleibing

Inzwischen geht es um „risikobereite Touristen“. So nennt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Problemreisende, die ihre Maskenmuffligkeit ins Ausland tragen und so aus Urlaubsorten Risikogebiete machen. Dann werden aus Staatsbürgern „Rückkehrer“ – ein Begriff, in dem die Wörter Testpflicht und Quarantäne bereits enthalten sind.

Weitere LVZ+ Artikel

Bald gilt nur „RKI-konformes Reisen“ als akzeptabel, werden „Lastlimit-Touren“ empfohlen und „All-exklusive-Urlaube“ gelobt. Ferien, die mal Länder-Sache waren, entwickeln sich in Richtung Home-Bleibing oder, das ist die gute Nachricht: Bildungsurlaub.

Der Anbieter bildungsurlaub.de verzeichnet steigendes Interesse an den Aktiv-Kursen „Rückenfit mit Yoga und Pferden“ und „Shinrin-yoku Waldbaden – Yoga und Meditation mit achtsamem Wandern“. Wobei Wald und Bildung ja auch nicht mehr sind, was sie mal waren.

Von Janina Fleischer