Man kann wohl kaum behaupten, dass Dimitrios Pandermalis glücklich ist. Doch sieht er das Gute im Schlechten. Schlecht ist, dass er als Direktor des Akropolismuseums in Athen in der ersten Juli-Woche nur 8000 Besucher zählen konnte.

Allein an einem einzigen Tag kamen vor einem Jahr mal 6000. Das war damals, v. C., vor Corona. Nun aber gebe es, so sagt Pandermalis, die „einmalige Gelegenheit“, fast alleine all die schönen Exponate zu genießen.

Das sei gut. Denn: „Der Besucher hat den Eindruck, er ist in die Zeit der Antike zurückgegangen und sieht die Exponate in Ruhe, als hätte er damals gelebt“, erklärt der Direktor. Die Zeit der Antike war auch die Zeit einer kulturellen Entfaltung, von der sich mit Abstand besser träumen lässt.

Der Rahmen macht’s

Mit Regalen fing es an. Die waren plötzlich leer – und das wirkte gleichermaßen beängstigend wie auf eine seltsame Weise beruhigend. Damals, im März, als Pandemie noch mit „Chance zur Besinnung“ übersetzt wurde.

Eine vergleichbare Wirkung entfalteten ausgestorbene Strände bei Ostseeküstenbewohnern. Und man muss kein Sozialphobiker sein, um Abstand im Nahverkehr irgendwie gut zu finden.

Macht Leere müde Macher munter? Nur Leergut gilt vor allem leer als gut. Was leert, Pardon lehrt die Freude an freien Räumen in unfreien Zeiten? In München hat sich am Wochenende Intendant Matthias Lilienthal vor knapp 600 Zuschauern verabschiedet.

Dafür zog das Ensemble von den Kammerspielen ins Olympiastadion. Der Rahmen also zählt. Im Großen kann gefühlte Leere ein Spielraum sein, der gefüllt werden will.

Von Janina Fleischer