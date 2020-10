Leipzig

Wer in diesen Tagen ein Beispiel für Optimismus sucht, kann jetzt nach Dessau schauen. Dort eröffnet im Bauhaus Museum eine Ausstellung. Eine Öffnung als Geste, bevor alles schließt. „Der Winter wird schwer – vier lange, schwere Monate. Aber er wird enden“, versprechen Angela Merkel und führende Meteorologen, während die Kultur gesellschaftlichen Zusammenlebens auf ihr völliges Erkalten zusteuert.

Andererseits: Das Wohnen soll, nach allem was man hört, erlaubt bleiben. Und darum geht es in Dessau unter dem Titel: „Wie wohnen alte Menschen. Das Henry und Emma Budge-Heim in Frankfurt am Main“.

Die Würde der Risikogruppe

Klingt nach Pflegenotstand und Hygienekonzept, greift aber viel weiter, zurück nämlich auf eine Idee von der Kultur des Wohnens und vom Leben alter Menschen in der modernen Großstadt. Ein Thema als Geste. Die Würde der Risikogruppe ist nämlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten, seit deren Schutz im Vordergrund steht.

Das Altenheim der Henry-und-Emma-Budge-Stiftung wurde 1930 eröffnet, jüdische und christliche Bewohner konnten dort ihren Lebensabend verbringen und zwar, das ist das Besondere: gemeinschaftlich.

Sozialer Frieden

Dem dienten Räume der Begegnung. So etwas gab es, die Jüngeren werden sich später erinnern, bisher drinnen und draußen. Zukunft ist, wenn draußen nichts mehr drin ist und man sich drinnen nichts draus macht.

„Sozialer Frieden wird durch Kultur erhalten, nicht nur durch Hartz IV“, sagt Kabarettistin Idil Baydar zum Herunterfahren der Kultur. Wie draußen gelebt wurde, werden irgendwann Ausstellungen zeigen.

