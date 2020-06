Leipzig

Vor einem halben Jahr erst hat Papst Franziskus einen Korruptionsskandal im Vatikan einräumen müssen, konnte aber jeden Verdacht ausräumen, sich bereichert zu haben. Jetzt räumt der Pontifex auf. Man könnte auch sagen: Er mistet aus.

Damit zeigt er sich erneut als überdurchschnittlich modern. Seit die japanische Ordnungsberaterin Marie Kondo das Aufräumen zur Methode gemacht hat, das Reden darüber gesellschaftsfähig und das Ratgeben zum Bestseller, ist Loslassen das neue Zugreifen. Im Zentrum der Kondo-Methode steht der Grundsatz „Macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die Hand nehme?“

Nachahmer zu befürchten

Franziskus hingegen stellt sich die Frage: Macht es andere glücklich, wenn ich diesen Gegenstand nicht mehr in die Hand nehme? Es betrifft ein Rennrad in den Farben des Heiligen Stuhls und Argentiniens. Er hat es vom slowakischen Radrennfahrer Peter Sagan geschenkt bekommen – und wir wissen nicht, wie oft er es hat nutzen können. Das gilt ebenso für das Spitzensportlertrikot in nicht genannter Farbgebung sowie für die Ski-Schuhe.

Von all diesen nützlichen Dingen will er sich trennen. Sie werden versteigert für einen sehr guten Zweck, der Erlös soll dem Personal zweier Krankenhäuser in Brescia und Bergamo zugutekommen, meldet die Katholische Nachrichten-Agentur.

So großartig dieses Zeichen ist, so zu fürchten sind Nachahmer. Die gern zügig folgen, wenn Stellvertreter im Schatten ihres Vorgesetzten etwas anzetteln. Diesmal könnte es eine Solidaritätswelle sein, die weniger nach dem Guten schaut als nach guten Möglichkeiten. Krempel loszuwerden nämlich.

Von Janina Fleischer