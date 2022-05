Leipzig

Eine Geistesgröße ist ein Mensch mit überragender geistiger Befähigung. Dennoch sind die Deutschen immer auch in der Lage, das Wort so in einer Diffamierung zu platzieren, dass es wie ein Schimpfwort klingt. Dafür kann Kleingeistigkeit ein Grund sein. Oder es liegt daran, dass die Sprache so wenige Schimpfwörter kennt, die gleichermaßen treffend sind und originell statt vernichtend und beleidigend.

Das Bairische mag da eine Ausnahme bilden. Im Deutschen aber müssen Begriffe der Abgrenzung immer neu erfunden werden. So fanden 2010 die „Wutbürger“ ihre Bestimmung und 2020 die „Schwurbler“, wobei sich im absteigenden Einfallsreichtum bereits eine zunehmende intellektuelle Faulheit zeigt, die in der Unterstellung von Dummheit ihren adäquaten Ausdruck findet.

Das Richtige kann zwischen Gegensätzen wachsen

Im Zweifel hilft ein wenig Englisch über den Graben. Am Montag kreiste im Deutschlandfunk Kultur ein Beitrag um den Welttag der Pressefreiheit. In diesem Zusammenhang spielte „False Balance“ als „falsche Ausgewogenheit“ eine Rolle. Zudem fiel der Begriff „Radikalpazifisten“ in Anspielung auf jenen Offenen Brief an Olaf Scholz, in dem Prominente vor einem atomaren Konflikt und einer weltweiten Rüstungsspirale warnen. Sie sehen sich in historischer Verantwortung, und darüber ließe sich diskutieren. Das Richtige kann zwischen Gegensätzen wachsen.

Stattdessen führt Meinung ohne Streit in verbale Aufrüstung für den Frieden, werden in Repliken einzelne der 26 Erstunterzeichner herausgepickt als sowieso meinungsauffällig, weil sie schon einmal wehende Fahnen auf halbmast setzten. Kritiker des Briefes meinen „Geistesgrößen“ als Schmähung. Das verzwergt eine Debatte, in der es vielleicht um alles geht.

Von Janina Fleischer