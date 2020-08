Leipzig

Für Tiere ist der Sommer keine schöne Zeit. Gejagt werden sie, beschimpft und erschlagen. Mücken können ein Lied davon summen. Da wird Zecken der Hals umgedreht, während sie beim Essen sitzen. Quallen werden so böse gemobbt, wie Kühe ihre Weiden verteidigen müssen gegen Querfeldeinwanderer. Hunde sollen in der Mittagsglut an das, was Menschen für frische Luft halten, und Bienen kommen aus dem Beschütztwerden ja sowieso nicht mehr raus.

Im Sommer nervt der Mensch die Tiere wie sich selbst. Schon ziehen Mauersegler Konsequenzen und Richtung Süden. Auch andere suchen das Weite. M49 zum Beispiel hatte im Tierpflegezentrum Casteller bei Trient eine Art Zuhause gefunden, es aber im Juli 2019 zum ersten Mal auf eigene Faust verlassen. Und jetzt erneut.

Anzeige

Der Papillon unter den Bären

Ihm eilt der Ruf eines Ausbrecherkönigs nach, weshalb der Braunbär respektvoll „Papillon“ genannt wird – nach dem US-amerikanischen Gefangenendrama. Papillon darf sich in der Tradition von Kaiman Sammy, Kuh Yvonne und Känguru Heidi sehen, deren Freiheitsdrang in an Nachrichten armen Zeiten das Land in Atem hielt. Andererseits ist der Stempel „Problem“ schneller zur Hand, als ein Jäger nachladen kann. Erinnert sei an J11, einst zu Ruhm gelangt als „Problembär“ Bruno.

Weitere LVZ+ Artikel

Problemtiere von heute haben Massenhaltungsschäden. Oder sie sind ein Wolf, so wie GW1706m. Der gilt als erstes Exemplar einer bislang nur in Südosteuropa beheimateten Population, das in Deutschland gesehen wurde. Wobei: Zu sehen war eigentlich nur, was GW1706m von den Schafen im Landkreis Traunstein übrigließ. Für sie war der Wolf so gefährlich wie für andere der Mensch.

Von Janina Fleischer