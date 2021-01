Leipzig

Dieses Verhalten oder jener Vorfall sei beispiellos, heißt es gern. Zum Beispiel wurde das auch über diese Pandemie gesagt. Gleichzeitig wurden all die Beispiele aus der Versenkung geholt, aus den Filmarchiven und Antiquariaten: die Seuchen-Kunst.

Alle wollten plötzlich Albert Camus’ „Die Pest“ lesen, Mitte März druckte Rowohlt die 88. Auflage, vom „Roman der Stunde“ war die Rede. Es wurde dann der Roman des Jahres und nicht nur des zurückliegenden. Oder Boccaccios Novellensammlung „Das Dekameron“. Und beide fanden umgehend auf Theaterbühnen beziehungsweise auf das was von denen übrigblieb.

Zurück in den Schnee

Damals, im März, wirkte das Jahr noch wie ein verhagelter Zelturlaub: Hatte man sich anders vorgestellt, aber schweißt ja auch zusammen, und hinterher hat man etwas zu erzählen. So wie Camus und Boccaccio? Das dauert noch. Derweil wird weiter zurückgeschaut auf Filmklassiker wie „Outbreak“ oder „Die Hamburger Krankheit“.

In „12 Monkeys“, 25 Jahre her, reist ein Mensch in die Vergangenheit, um ein Unglück zu verhindern. Jetzt reist der Mensch lieber in die Schneegebiete. Die Klassiker zeigen: Es hätte schlimmer kommen können. Aber auch: Es wird schlimmer kommen. Nicht wegen des Virus, sondern wegen der Menschen.

„Es gibt nichts Billigeres als den Pessimismus und nicht leicht etwas Fahrlässigeres als den Optimismus“, hat Friedrich Dürrenmatt uns hinterlassen. Er schrieb auch „Die Virusepidemie in Südafrika“, noch so ein Klassiker, dem Prophetie nachgesagt wird. Und jedes Beispiel aus dem Seuchen-Kanon eignet sich als Schulstoff, weil man aus der alten Zukunft auch zu Hause lernen kann.

Von Janina Fleischer