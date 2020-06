Leipzig

Das sah sehr schön aus, als am Montagabend Veranstaltungshäuser in rotes Licht getaucht waren. Es wirkte aber auch bedrohlich. Rote Liste, rotes Tuch, Alarmstufe: Rot. Eine Illumination als Zeichen der verblassenden Illusion, etwas ausrichten zu können dagegen, dass Kultursterben hingenommen wird.

Das Wort Schlachtbetrieb ist in den zurückliegenden Tagen öfter gefallen als Kunstbetrieb. Nach „Durchseuchung“, „Spuckwand“ und „Absonderung“ inspiriert im Moment der Begriff „Beherbergungsverbot“, mehr Aufmerksamkeit auf Sprache zu lenken, auf die Frage: Wie wollen wir morgen reden?

Gefühltes Miteinander

Die Zukunft meldet sich im Theater zu Wort. So klingen zumindest die Überschriften der neuen Spielpläne. Vieles muss vage bleiben, manches offen, die Hoffnung wartet am Bühneneingang. Aber: „Die Zukunft so hell“ lautet das Motto der Saison 2020/21 am Staatstheater Braunschweig.

In Hannover legt man sich nicht fest, steht „Der Kompass schwankt“ über den erhofften Premieren. „Lust und Zuversicht“ werden am Theater Rudolstadt für den Neustart beschworen. Plauen/ Zwickau denkt gemeinschaftlich, wenn der Slogan „Miteinander“ heißt, was ebenso am Theater Baden-Baden an-, aber auch ein wenig nach Nahverkehr klingt: „Zusammen/Halt“.

Viel Spielraum lassen Schauspiel wie auch Theater der Jungen Welt in Leipzig unter ihren Leitgedanken „Gefühlte Wirklichkeiten“ und „Kosmos!Chaos“. Dass das eine oder andere Motto schon vor der Pandemie feststand, wirft ein Licht darauf, dass nicht jede Krise Corona heißt, die sich in die Gesellschaft frisst.

Von Janina Fleischer